أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عزم ناديه التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد مشاركة المهاجم البرازيلي برونو سافيو مع الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أي لاعب يطرد بسبب أخلاقي تنتقل العقوبة معه إلى أي دوري في العالم، وهنا لم يتم إيقاف سافيو، ومشاركته مع الأهلي باطلة بسبب عدم إيقافه بعد طرده مع فريقه القديم».

وأضاف: «كريستيانو رونالدو لم يلعب مع ناديه الجديد النصر لأنه موقوف في إنجلترا، هل برونو سافيو أفضل من رونالدو؟».

وأتم رئيس الزمالك: «مثلما جعلتم الإفريقي التونسي يتقدم بشكوى ضدنا لأجل حق رعاية سيف الدين الجزيري، نحن من حقنا أيضًا أن نشكو من لعب سافيو وهو موقوف».