أبو الغيط يهنئ الرئيس السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأييد الجامعة لجهود ‎مصر في إدخال المساعدات الانسانية إلى ‎قطاع غزة وإجهاض المساعي الرامية إلى ‎التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" ( تويتر سابقا) :" شرفت اليوم باستقبال فخامة ‎الرئيس السيسي لي، حيث هنأت سيادته بالولاية الرئاسية الجديدة".

تشرفت اليوم باستقبال فخامة #الرئيس_السيسي لي، حيث هنأت سيادته بالولاية الرئاسية الجديدة، وأعربت عن تمنياتي بعام جديد افضل لمصر والعرب جميعاً. وبحثت مع سيادته الأوضاع الإقليمية الضاغطة وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي #غزة والتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة والذي يمكن ان يؤدي… pic.twitter.com/5shNvR7T0D — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) January 8, 2024

وأضاف :" كما أعربت عن تمنياتي بعام جديد أفضل لمصر والعرب جميعاً.

وأشار أبو الغيط إلى ما تناوله اللقاء من بحث للأوضاع الإقليمية الضاغطة وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على ‎غزة والتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة والذي يمكن ان يؤدي إلى تدهور الوضع.

وأعرب أبو الغيط عن تأييده للجهود المصرية والعربية الحثيثة في سبيل وقف الحرب وجهود ‎مصر في إدخال المساعدات الانسانية إلى ‎قطاع غزة وإجهاض المساعي الرامية إلى ‎التهجير القسري للفلسطينيين".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل اليوم الاثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة الرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيماناً بدورها المحوري في العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف العربي، في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة.

وتناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.