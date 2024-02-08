الاتحاد الأوروبي يتعهد بمنح موريتانيا 210 ملايين يورو للسيطرة على الهجرة غير الشرعية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارتهما للعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمنح موريتانيا 210 ملايين يورو بحلول نهاية العام الجاري، لدعم جهودها في الحد من الهجرة غير الشرعية من البلاد.



ولم يتم بعد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك تعهد التكتل اليوم بمنح موريتانيا 40 مليون يورو من أجل الأمن الإقليمي.



وقالت فون دير لاين عبر منصة "إكس": "نحن هنا لتعزيز الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي".



وتضطلع موريتانيا بدور محوري في جهود كبح الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهي تشكل إحدى أكبر نقاط المغادرة أمام الساعين إلى الوصول للقارة.



وقال سانشيز عن دور إسبانيا في محاولات كبح الهجرة: "لدينا العديد من الأهداف المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب ورغبتنا في ضمان تدفقات منظمة وآمنة للهجرة".



وتعهد سانشيز بمضاعفة المساعدات الإنسانية للاجئين في 2024. ووقعت إسبانيا وموريتانيا اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون بينهما.



وأعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى في القصر الرئاسي بنواكشوط، اليوم، مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والوفد المرافق لهما.



وبحسب إيجاز وزعه المكتب الإعلامي للرئاسة تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين موريتانيا وإسبانيا من جهة، والعلاقات متعددة الأطراف بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.