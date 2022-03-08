الجيش الروسي يدمر 2482 هدفا من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى الآن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنجيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

وأضاف: «على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، دمرت طائرات قاذفة وطائرات هجومية تابعة للقوات الجوية - الفضائية الروسية 158 منشأة عسكرية في الأراضي الأوكرانية».

وحسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية: «في 7 مارس، تم تعطيل مطار أوزيرنو التابع لسلاح الجو الأوكراني في منطقة جيتومير بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية في الجو طائرتين من طراز ميغ-29 وواحدة من طراز سو-27 من سلاح الجو الأوكراني».

وتابعت: «توقف عن العمل أيضا: فرقتان أوكرانيتان من نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، و 3 أنظمة إطلاق نار ذاتية الدفع من طراز Buk M-1، و4 مراكز قيادة، ومحطتا رادار، و9 مستودعات للذخيرة، و11 منطقة لتركيز الأسلحة والمعدات العسكرية».

واستطردت: «بالإجمال، ومنذ بداية العملية، تم تدمير 2482 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية، ومن بينها: 87 موقعًا للقيادة ومركزًا للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و124 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300 وBuk M-1 وOsa، بالإضافة إلى 79 محطة رادار. و866 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و91 بطارية صواريخ، و317 مدفعية ميدانية وهاون، و634 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و81 مركبة جوية بدون طيار».