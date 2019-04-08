رئيس المجلس الأعلي للدولة بليبيا يطالب بالقبض على المشير حفتر

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الاثنين، حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، باتخاذ قرارات عاجلة، من بينها"تفعيل القرارات الصادرة من المؤتمر الوطني العام وعن الحكومة الموقتة" بشأن القبض على المشير خليفة حفتر(قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب).



وقال المشري، في كلمة نشرت في صفحة المجلس على "فيسبوك"، إن لديه معلومات تفيد بأن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة تستعد الآن لجولة أخرى من القتال"،بحسب "بوابة الوسط"الاخبارية الليبية.



وأعتبر أنّ "محاولة استخدام قوات المعارضة السودانية لإدخالها في الجبهات الجنوبية لطرابلس هي محاولة يائسة".



وشدد على أنّ التداول السلمي للسلطة يأتي عبر صناديق الاقتراع،



وعلى أنه "لن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا.



وفي إشارة إلى المشير خليفة حفتر، قال المشري: هذا الشخص مدفوع بتدخلات إقليمية ودولية أحيانًا لغرض الاستيلاء على السلطة"، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ تلك هي "محاولة لإرجاع عجلة الزمان للخلف والعودة لحكم عسكري في ليبيا".



وجدد المشري استعداد مجلس الدولة التعاون مع مجلس النواب، لكنه أشار إلى أنه "لم يتلقَّ من مجلس النواب ردودًا إيجابية يمكن البناء عليها»، مؤكدًا على أنّ "حل الانسداد السياسي يكمن في جلوس المجلس الأعلى ومجلس النواب أو بالذهاب لملتقى جامع تخرج منه توصيات تلزم هذه الأجسام".



يشار إلى أن الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر يقوم منذ يوم الخميس الماضي بما وصفها بـ"عملية لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية".



وردا على ذلك اعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق النفير العام للتصدي للجيش.