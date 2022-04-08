

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مزيدا من الانخفاضات في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 27 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، لتكون الأجواء ربيعية معتدلة في فترة النهار.



وقالت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، صباح اليوم الجمعة، إن هذه الانخفاضات المتوقعة في درجات الحرارة ستكون خلال فترة الليل، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 15 و16 درجة مئوية، لتعود الأجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، معتدلة على جنوب البلاد.



وأضافت أنه من المتوقع نشاط للرياح، فتصل سرعات الرياح ما بين 30 و40 كم/ساعة، فمعظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، ما سيعمل على مزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة تنخفض غدًا بحوالي أربع درجات، فمن المتوقع أن تصل العظمى إلى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



