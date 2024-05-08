بثت منصات فلسطينية، مشاهد مفزعة توثّق لحظة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تفدير محطة أبو جراد للغاز شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، لحظة استهداف المحطة عبر قصفها من قِبل جيش الاحتلال فيما شوهدت جمرة كبيرة من النيران تندلع جراء القصف.

تغطية صحفية: الاحـــتلال يفجّر محطة أبو جراد للغاز شرق مدينة رفح. pic.twitter.com/yPn2iHW6MC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 8, 2024



وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح أمس الثلاثاء، اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ضمن ما زعمت إسرائيل أنها عملية محدودة النطاق في رفح، شملت توغلات برية وغارات جوية.

وأعلن جيش الاحتلال، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في خطوة جاءت بعد ساعات من إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين.

ورفح تؤوي أكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إليها من كل أرجاء القطاع، علمًا بأن المدينة صغيرة المساحة، كان يقطنها قبل الحرب نحو 300 ألف فلسطيني، ما يشير إلى حجم الاكتظاظ الكبير وهو ما ينذر بارتكاب مجازر وحشية من قِبل جيش الاحتلال.