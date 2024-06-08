سهير جودة تهاجم عمرو دياب بعد صفعه لمعجب بالقلم: النجم الكبير غلطته بمليون

انتقدت الإعلامية سهير جودة، تصرف الفنان عمرو دياب، تجاه معجب وصفعه بالقلم خلال حفلته أمس الجمعة.

وأوضحت سهير جودة، خلال برنامجها "الستات" المذاع على قناة النهار، أنه يبدو أن المعجب حاول الإمساك بيد عمرو دياب حتى يلتقط صورة تذكارية معه، مشددة على رفضها الكامل لتصرف عمرو دياب، بغض النظر عن الأسباب التي دفعته لذلك.

وأشارت سهير، إلى أن النجم لا بد أن يكون لديه ضبط انفعالي، ولا ينبغي عليه أن يفعل مثل هذا التصرف، قائلة: "لازم يتحلى بالثبات الانفعالي والذكاء والخروج من الموقف بذكاء، الضرب والإهانة مينفعش وده رد فعل غير طبيعي".

وأوضحت سهير: "أنا شوفت الفيديو من أكثر من زاوية بسبب الجدل، لكني لم أقف مع الفئة التي تقول إن عمرو دياب كان معه حق في صفع الشاب بالقلم، مفيش حد له الحق في إنه يعتدي بالضرب على شخص آخر، هذا ليس حق لأي حد، وعندما يكون نجم من المفترض أن يكون قدوة والناس تحبه".



وتابعت: "النجم الكبير غلطته بمليون، الجمهور منتظر عمرو دياب يعتذر للشاب، وكمان تداولوا فيديو له وهو يتحدث عن سائقه بشكل غير لائق خلال حفلة الليالي السعودية المصرية التي كانت في دار الأوبرا، وكل تصرف بتتحاسب عليه لأن هذه هي ضريبة النجومية".

واختتمت سهير، بأنها تطالب النجم القدوة بأن يأخذ كورسات أو دورات تدريبية لكي يتعامل برقي في المواقف الصعبة، بغض النظر عن قدر الموقف، مضيفة: "لازم النجم يكون قد النجومية ويراعي قدر مكانته، عمرو دياب الناس لن تقبل بأقل من اعتذار فيه جبر خاطر ورقي وفيه إنسانية، لأنك نجم كبير".