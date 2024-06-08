 الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى

وكالات
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 12:34 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 12:34 م

شنت طائرات الاحتلال الحربية، قبل قليل، سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة، ومخيمات النصيرات والمغازي والبريج وسط القطاع، مع تحليق مكثف على علو منخفض.

من جهتها، أفادت مصادر محلية لشبكة «قدس» الإخبارية، بارتقاء عدد من الفلسطينيين وإصابات في القصف العنيف الذي نفذه الاحتلال على مناطق مختلفة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

ونشرت الشبكة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، مقطع فيديو وصورًا ترصد الغارات التي شنها الاحتلال على مخيم النصيرات.

 


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