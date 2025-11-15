واشنطن ترفع العقوبات عن خط أنابيب قزوين الناقل لنفط كازاخستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• إضافة لحقلي "تنغيز" و"كراشيغاناك" أكبر حقلي نفط في البلاد..

رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على خط أنابيب بحر قزوين، الخط الرئيسي لتصدير نفط كازاخستان.

ووفقا لتقرير صحفي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، السبت، رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الخط، وعلى حقلي "تنغيز" و"كراشيغاناك" أكبر حقلي نفط في كازاخستان.

ويسمح الترخيص الجديد الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فقط بالعمليات المتعلقة بخط أنابيب بحر قزوين، وحقلي "تنغيز" و"كراشيغاناك".

كما يسمح الترخيص لشركات روسية مثل "لوك أويل" و"روسنفت"، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، بالعمل فقط في حقلي "تنغيز" و"كراشيغاناك" ومشاريع خط أنابيب بحر قزوين.

ويُعرَف خط أنابيب بحر قزوين بأنه خط أنابيب رئيسي، إذ يوفر الوصول إلى الأسواق العالمية للنفط المستخرج من حقلي "تنغيز" و"كراشيغاناك" في كازاخستان عبر ميناء نوفوروسيسك الروسي على ساحل البحر الأسود.