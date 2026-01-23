مصرع شابين من الفيوم غرقا أثناء عملهما غطاسين في البحر الأحمر

خيم الحزن على أهالي عزبة خلف التابعة لمنشأة طنطاوي بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم؛ عقب تشييع جثماني الشابين محمد شعبان الصعيدي (36 عاما) وابن شقيقته رجب حمدي رجب (27 عاما)، اللذين لقيا مصرعهما غرقا أثناء عملهما كغطاسين في أحد مواقع العمل بمحافظة البحر الأحمر.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع أثناء وجود الشابين في الأعماق، حيث نفد الأكسجين بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تعرضهما للاختناق.

ووفق روايات متطابقة، حاول الشاب الأصغر إنقاذ خاله عقب شعوره بالخطر، إلا أن نقص الأكسجين حال دون نجاتهما، ولقيا مصرعهما في موقع العمل.

وجرى نقل الجثمانين إلى مسقط رأسيهما بمحافظة الفيوم، حيث شيعهما الأهالي في جنازة مهيبة، سادها الحزن والأسى، وسط حالة من الصدمة بين ذويهما وأبناء القرية.

وطالب عدد من الأهالي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، للتأكد من توافر إجراءات السلامة المهنية ووسائل الحماية اللازمة للعاملين في مثل هذه الأعمال الخطرة، مؤكدين أن كثيرا من الشباب يضطرون للعمل في بيئات قاسية بحثا عن مصدر رزق، ما يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.