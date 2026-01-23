القناة 12 العبرية: نتنياهو يلتقي ويتكوف وكوشنر السبت لبحث اتفاق غزة

قال إعلام عبري إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيلتقي، مساء غد السبت، المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في مدينة القدس، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل خرق الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

ونقلت القناة 12 الخاصة عن مصادر مطلعة لم تسمّها، الجمعة، قولها إن "نتنياهو سيلتقي مساء السبت في القدس مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، لمناقشة ما يُعرف بالمرحلة الثانية في قطاع غزة، التي تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها".

وأضافت المصادر أن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيعقد اجتماعًا، الأحد المقبل، يخصصه لبحث التطورات المتعلقة بقطاع غزة".

فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي بالخصوص حتى ساعة نشر الخبر.

والخميس، أعلن مكتب نتنياهو أن "الكابينت" سيناقش بداية الأسبوع المقبل مسألة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

فيما ربط مسؤول إسرائيلي، الخميس، إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي باستعادة رفات آخر أسير لهم من القطاع، والتي تعود لشرطي.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، خلال كلمة متلفزة بثت بعد توقيع ميثاق "مجلس السلام" بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل.

كذلك توقع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي أن تعيد إسرائيل "قريبا" فتح معبر رفح.

وفي مايو 2024، احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين.

وسبق أن أعلنت إسرائيل عن تفاهم مع مصر لإعادة فتح المعبر أمام الراغبين في مغادرة غزة، وهو ما نفته القاهرة وشددت على ضرورة فتحه في الاتجاهين، مجددة رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين.

وفي 16 يناير الجاري، أعلن شعث أن اللجنة التي يرأسها بدأت رسميا أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى قطاع غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.