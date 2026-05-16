عاطل يشعل النيران في زوجته وأولاده بسبب خلافات أسرية بأسيوط

أقدم عاطل على إلقاء النيران على زوجته وأولاده أثناء نومهم بمحل سكنه بدائرة قسم أول أسيوط، ما نتج عنه إصابة الأبناء الخمسة والزوجة ووالدة الزوجة بحروق مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغا من العقيد وليد عباس، مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بقيام المدعو "فرغلي ع ر"، عاطل، 34 عاما، مقيم غرب البلد بناحية بندر أسيوط، بإلقاء كتل نارية على زوجته وأطفاله أثناء نومهم داخل محل سكنهم بالمنطقة.

وعلى الفور انتقل المأمور والرائد زياد بخيت، معاون مباحث قسم أول، وتبين من المعاينة وجود خلافات زوجية بين الزوج المتهم وزوجته المصابة، ووجود قضايا بين الطرفين نتج عنها قيام الزوجة بترك المنزل والإقامة بغرفة بعيدة عن مسكن الزوجية هي وأولادها ووالدتها.

وكشفت تحريات فريق البحث الذي قاده اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، والعميد مصطفى حسن، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد مخلوف، رئيس فرع المنطقة المركزية، والرائد زياد بخيت، معاون أول مباحث قسم أول ومعاونوه، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام برئاسة العميد شريف أبو النجا، أن الزوج عاطل، ونتيجة الخلافات الزوجية ووجود مشاكل بين الزوج والزوجة ورفض الزوجة العودة إلى منزل الزوجية بسبب سوء معاملة الزوج، قرر الزوج التخلص من زوجته وأولاده، فقام بإلقاء زجاجات بنزين مشتعلة أثناء نومهم بغرفتهم على الأرض لضيق ظروف المعيشة بمنزل دور أرضي.

أسفرت الواقعة عن إصابة الزوجة "حنان ي ع"، ووالدتها "مديحة ع ع"، 65 عاما، وأولادها زياد (9 سنوات)، وعمر (7 سنوات)، وشربات، ورضا، ومكة، بحروق مختلفة باليدين والقدمين، وفر الزوج هاربا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم.

وقال مصدر أمني إن اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قرر سرعة ضبط المتهم نظرا لخطورة القضية وما تمثله من تأثير على الحياة الاجتماعية، فيما أشار المصدر إلى أن قوات من ضباط قسم أول أسيوط فرضت كردونا أمنيا حول مداخل ومخارج المنطقة لمنع هروب المتهم، مع متابعة كاميرات المراقبة.