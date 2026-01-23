 ميانمار: مقتل 21 شخصا في غارة جوية للجيش على قرية تؤوي نازحين - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 11:53 م القاهرة
ميانمار: مقتل 21 شخصا في غارة جوية للجيش على قرية تؤوي نازحين

بانكوك - (أ ب)
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:04 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:04 م

قالت جماعة عرقية متمردة ووسائل إعلام محلية في ميانمار،  اليوم الجمعة، إن 21 شخصا لقوا حتفهم في غارة جوية عسكرية هذا الأسبوع على قرية تؤوي نازحين من بلدة بامو الشمالية، ومن المقرر عقد الجولة الأخيرة من الانتخابات ثلاثية المراحل في البلاد هذا الأسبوع.

وأوضح الكولونيل ناو بو، المتحدث باسم جيش استقلال عرقية كاتشين (كيه آي إيه)، أن الغارة استهدفت قرية هتيلين، غرب بامو في ولاية كاتشين، بعد ظهر أمس الخميس، وإنها أسفرت أيضا عن إصابة 28 شخصا.

وأضاف ناو بو، أن مقاتلة قصفت مجمعا تجمع فيه المشيعون للصلاة على الموتى، ومخيما للنازحين، وكذلك مدرسة وسوق قرية.

وأشار إلى أن نحو 500 شخص، ومن بينهم السكان النازحون، كانوا متواجدين في القرية في ذلك الوقت. وأضاف أنه من بين الجرحى رضيع، والعديد من الأشخاص في حالة حرجة.

ولا يمكن التحقق من التقارير بشكل مستقل، كما أن الوصول إلى شبكة الإنترنت وخدمة الهاتف المحمول في المنطقة مقطوعة في أغلب الأحيان.


