ناشد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل أزمة إلغاء الإعفاءات الجمركية على هواتف المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تجاههم أثارت ردود فعل واسعة.

وقال بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد» مساء الجمعة: «أتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. اللي دائمًا في الأزمات هو الحكم لينا.. اللي بيحصل من الحكومة تجاه المصريين في الخارج عامل رد فعل كبير جدًا.. وإحنا تعودنا منك يا ريس إنك بتدخل وتتخذ القرار السليم اللي بيحمي بلدنا ويحمي اقتصادنا وناسنا، ويحمي التحويلات اللي بتجيلنا من الدعوات بره للمقاطعة».

وشدد على أن أمن واستقرار البلاد يجب أن يسبقا أي مكاسب مالية محدودة يمكن تعويضها من مصادر أخرى، معقبًا: «أمن البلد واستقرار البلد أهم حاجة.. المبلغ اللي هنجيبه من هنا (إلغاء الإعفاءات) نقدر نجيبه من أي حتة تانية.. إنما ما نعملش أزمة ونكد على الناس، وبعدين نتكلم ونقولهم فين التحويلات؟».

وانتقد بكري قرار الجهات المعنية بفرض ضريبة تُقدر بنحو 37.5% على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، معتبرًا أنه «لا يزال مثار جدل كبير جدًا».

وأوضح أن هناك حالة من الغضب بين المصريين بالخارج، متسائلًا: «هل تساوي الآثار السلبية الناتجة عن هذا القرار حجم اللي بيدخلوا بتليفونات إلى داخل السوق المصري؟.. أنتم عارفين إن الناس بره بتغلي؟ أنتم سامعين أصوات الناس اللي بتتكلم؟ أنتم بتقرأوا صفحات الفيسبوك؟».

وأشار إلى أن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية تدير الملفات الخارجية باقتدار، قائلًا: «اسمعيني يا حكومة كويس.. لما آجي النهاردة في الداخل وأصنع أزمة لا وقتها ولا مبررها ولا حتجيب لي الدخل المتوقع زي دخل تحويلات المصريين.. أنا داخل لي السنة دي 37.5 مليار دولار من المصريين العاملين في الخارج، اللي أنت مستخسر يدخلوا بتليفون!».

ووصف القرار بأنه «خاطف» و«بدون دراسة»، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يحفظ مصالح الدولة ويجنبها أزمات مع المصريين بالخارج.