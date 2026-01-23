عقوبات أمريكية مرتقبة على قطاع النفط الإيراني للضغط على طهران

أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات جديدة على القيادة الإيرانية للضغط عليها لإنهاء حملتها القمعية ضد المتظاهرين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، اليوم الجمعة، إن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية "بصدد استهداف 9 سفن من أسطول الظل بجانب ملاك هذه السفن أو الشركات التي تتولى إدارتها، والتي نقلت مجتمعة نفطا ومنتجات بترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية".

وتزعم الولايات المتحدة أن هذه الإيرادات تمول الإرهاب، وتهدف واشنطن من خلال العقوبات إلى منع مبيعات النفط وإضعاف القيادة الإيرانية ماليا.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسينت، أن "النظام الإيراني منخرط في عملية تدمير ذاتي اقتصادي – وهي عملية تسارعت بفعل حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس دونالد ترامب".

وأضاف بيسينت، أن "قرار طهران بدعم الإرهابيين على حساب مواطنيها قد أدى إلى انهيار العملة الإيرانية وتردي مستوى المعيشة. وتستهدف عقوبات اليوم جزءا بالغ الأهمية من الآلية التي تعتمد عليها إيران لتدبير الأموال المستخدمة في قمع شعبها"، وفق قوله.