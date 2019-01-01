الآلاف يشاركون في مسيرة سلمية في البوسنة لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة سربرينيتسا

شارك آلاف الأشخاص ، اليوم الاثنين ، في مسيرة سلمية في البوسنة إحياء لذكرى مذبحة سربرينيتسا التي تعد أسوأ مذبحة تحدث في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسيرة التي تمتد لمسافة مائة كيلومتر بدأت اليوم بتقفي الطريق الذي سلكه مسلمو البوسنة أثناء هروبهم من بلدة "سربرينيتسا" عندما سيطر عليها صرب البوسنة، خلال الحرب التي اندلعت في تسعينيات القرن الماضي.

وفي 11 يوليو عام 1995، لقي أكثر من 8 آلاف من الرجال والفتيان مصرعهم في المذبحة التي اُعتبرت إبادة جماعية من قبل المحاكم الدولية.

وحتى الآن ، تم العثور على رفات أكثر من 6 آلاف و600 شخص وتم دفنهم في مقبرة تذكارية بالقرب من سربرينيتسا فيما سيتم دفن بقايا جثامين 33 ضحية أخرين في الذكرى الـ24 للمذبحة التي ستحل يوم 11 من الشهر الجاري.