دوي صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل وحزب الله يعلن استهداف جنود

دوت صفارات الإنذار للمرة الثانية، منذ فجر الأحد، بمنطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

ونقلت قناة 12 الإسرائيلية عن بيان للجيش أن صفارات الإنذار انطلقت للمرة الثانية بمنطقة كريات شمونة بالجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت صباح الأحد، "دوي صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة"، قبل أن تقول القناة 12 الخاصة إنه تم اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهدافه بسرب من المسيرات الانقضاضية "تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنة يرؤون شمالي إسرائيل.

ولم تتضح على الفور نتائج الهجوم، في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما كبيرا وقيودا مشددة على نشر تفاصيل خسائرها الناجمة عن الهجمات الصاروخية والمسيرات، إلى جانب المعارك البرية مع مقاتلي الحزب في جنوبي لبنان.

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان الذي وسعت إسرائيل عدوانها عليه في 2 مارس، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، أسفرت في أول أيام الهدنة عن 357 شهيدا و1223 جريحا على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس عن 2020 شهيدا و6 آلاف و436 مصابا، حسب المصدر نفسه.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.