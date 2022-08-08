جوتيريش: أي هجوم على محطة زابوريجيا في أوكرانيا عمل انتحاري

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حذر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، من أن أيّ هجوم على محطّات للطاقة النوويّة هو عمل "انتحاري".

ودعا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إلى وقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا بأوكرانيا حتى يتسنّى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.

وقال جوتيريش: آمل بأن تنتهي هذه الهجمات. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكّن الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية من الوصول إلى محطّة زابوريجيا".

وهذه المحطة، الأكبر في أوروبا، شهدت منذ الجمعة عمليّات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات بشنّها.

ومنذ أسبوع، يُواصل جوتيريش التعبير عن قلقه حيال المخاطر النووية على البشريّة.

وأصبحت محطة زابوريجيا للطاقة في أوكرانيا محط اهتمام في الحرب بعد أن اتهمت كييف روسيا بقصف المحطة مرة أخرى وإلحاق الضرر بأجهزة استشعار الإشعاع.

وتعرضت المحطة الواقعة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية لقصف يوم الجمعة. وتتهم موسكو القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن القصف.