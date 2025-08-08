الصفقات الجديدة تدعم تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

تنطلق اليوم، الجمعة، النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات قوية، يفتتحها بيراميدز في السادسة مساءً بمواجهة وادي دجلة على ملعب السلام، فيما ستكون أقوى مباريات اليوم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة مساءً على ملعب هيئة قناة السويس، وأخيرًا يلعب المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري في التوقيت ذاته على ملعب السويس الجديد.

وتترقب جماهير الزمالك الظهور الرسمي الأول للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي يانيك فيريرا، بالإضافة للصفقات الجديدة للفريق.

وتمكن نادي الزمالك من التعاقد مع 10 لاعبين، وهم: مهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، خوان ألفينا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا للمنافسة على كافة المسابقات التي يشارك بها، وهي الدوري المصري، كأس مصر، السوبر المصري، كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الاكتفاء ببطولة كأس مصر في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش ومحمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد.

الهجوم: شيكو بانزا، ناصر منسي، عبدالحميد معالي.