وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لدى مصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين

وزير الصحة يؤكد تقديم كل سبل الدعم للجانب الإيطالي في مجال صناعة الدواء بمصر



استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير الإيطالي لدى مصر مايكل كارون، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكات بين مصر وإيطاليا في مجالات الصحة العامة وتصنيع الأدوية واللقاحات.



وأكد الوزير على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، لافتا إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة، بما يساهم في تحقيق الدعم والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول عدد من المباحثات الهامة حول المشروعات الإيطالية بمصر في مجال الصحة العامة، حيث ناقش الجانبان مراحل تنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الإيطالي بامبينو جيزو للأمومة والطفولة في مصر، لتصبح ضمن أكبر المراكز العلاجية والبحثية لعلاج أمراض الأطفال.



وأضاف عبدالغفار، أن الاجتماع تناول متابعة معدلات العمل الخاصة بمراحل مشروع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي الذي يستهدف صقل مهارات أطقم التمريض بالمستشفيات من خلال الدورات تدريبية لفرق التمريض بالمستشفيات وفنيين التمريض بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات التمريضية بالمستشفيات، حيث يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل في عدد من محافظات الجمهورية، حيث انطلقت المرحلة الأولى للمشروع بمحافظة بور سعيد، والمرحلة الثانية بمحافظات (بورسعيد، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر)، لافتاً إلى المناقشة حول ضم محافظة أسوان ضمن المحافظات بالمرحلة الثالثة.



وذكر أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في مجال الدواء، حيث استمع الوزير إلى خطة الجانب الإيطالي التي تستهدف إنشاء مصانع دواء إيطالية وفتح أسواق دوائية جديدة داخل مصر فضلاً عن التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لإنتاج كل أنواع اللقاحات.



وبيّن أن الوزير أكد على تقديم كل سبل الدعم للجانب الإيطالي في مجال صناعة الدواء وتطويرها، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المصري من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى العمل على تلبية احتياجات الدول الإفريقية.



ومن جهته، أكد السفير الإيطالي لدى مصر على قوة وعمق العلاقات المصرية الإيطالية التي تمتد على مدار سنوات طويلة، لافتاً إلى الحرص على التعاون وتقديم الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية، فضلاً عن فتح أسواق دوائية جديدة داخل مصر، حيث يعد سوق الدواء المصري من الأسواق الهامة.



حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور سحر حلمي، مدير الإدارة العامة للتكليف ورئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.