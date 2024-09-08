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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على شمال وجنوب غزة

وكالات
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 5:31 م | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 5:31 م

استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة قروط بمنطقة الصبرة قرب مسجد الاستجابة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مجموعة من المواطنين في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على مركبات الإسعاف خلال محاولتهم انتشال إصابات من شاطئ بحر رفح، حيث استهدفت زوارق الاحتلال الحربية خيام النازحين على الشاطئ، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلة معمر وعائلة اصليح في حي المنارة جنوب مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على ذات المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,972 مواطنا، وإصابة 94,761 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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