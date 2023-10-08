دعوات دولية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

واصلت الدعوات الدولية والأممية إلى "وقف فوري للعنف" في إسرائيل وقطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات وتصريحات صادرة عن مسئولين من الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وإيران وروسيا، تزامنا مع تواصل اشتباكات فلسطينية إسرائيلية غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد.

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، عن قلقه بشأن تطور الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، وفقا لوكالة الاناضول.

بريطانيا

أما رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إنه "صدم من الهجمات" التي شنها مسلحو "حماس" هذا الصباح "ضد مواطنين إسرائيليين".

وأضاف: "لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها، نحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية، وعلى المواطنين البريطانيين في إسرائيل اتباع توصيات السفر".

ألمانيا

وأعربت ألمانيا، الأحد، عن دعمها الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الألمانية برلين، إنه "سيتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا في وقت لاحق اليوم لمناقشة آخر التطورات".

فرنسا

بدورها، أكدت فرنسا دعمها لإسرائيل، حيث أدانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية المستمرة ضد إسرائيل وسكانها".

الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق اليوم، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف فوري للعنف" في فلسطين وإسرائيل.

وأعرب جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الأحداث الجارية في إسرائيل.

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في إسرائيل".

روسيا

وبهذا الخصوص، دعت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس، والبدء، بمساعدة المجتمع الدولي، في عملية مفاوضات تهدف إلى إقامة سلام شامل ودائم طال انتظاره في الشرق الأوسط.

الصين

وطالبت الصين بـ"وقف إطلاق النار الفوري وحماية المدنيين" إثر التوتر المتصاعد بين فلسطين وإسرائيل.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن بكين "تشعر بقلق عميق" إزاء تصاعد التوتر والعنف بين فلسطين وإسرائيل.



