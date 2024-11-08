أغانى ألبوم «كوين» مكملة لبعضها.. و«ست البنات» أقربها لقلبى

أوافق على القبلات إذا كانت ضمن عمل متكامل الأركان.. وأرفض تصنيفى فنانة إغراء



أحترم النقد البناء.. وأتمنى الغناء مع عمرو دياب وراغب علامة

أطلقت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين ألبوما جديدا يحمل اسم «كوين»، تطرح منه كل 10 أيام أغنية مصورة.

«الشروق» التقت دوللى شاهين لتكشف فى حوارها عن كواليس تحضير الألبوم وكيفية اختيارها للأغانى وما الصعوبات التى واجهتها، وسبب غيابها عن السينما والدراما خلال الفترة الماضية، واتجاهها للتأليف.

ما الجديد الذى تقدمينه فى ألبوم «كوين»؟



ــ الألبوم مكون من 8 أغانٍ وتم طرح خمس أغانٍ حتى الآن، والشىء المميز فيه أن الأغانى تكمِّل بعضها، بمعنى إذا سمعتها ستجد أن كل أغنية تعد جزءا ثانيا من التى طرحت قبلها، وذلك جديد على السوق المصرية والعربية بشكل عام، وقد بذلت مجهودا كبيرا فى اختيارى للأغانى وصناعتها بأعلى جودة، بصريا وسمعيا، وأسعدتنى ردود أفعال الجمهور الإيجابية.

ما هى معايير اختيارك لأغنيات الألبوم؟



ــ أهتم جدا بالألحان والتوزيع، ولأنى عاشقة للموسيقى الإسبانية، تأثرت بها فى الاختيارات، المعيار الثانى فى الاختيار هو الكلمة التى تشد أذنى إليها وتكون قريبة من الجمهور بجميع فئاته العمرية والطبقية، ورسالة العمل للجمهور فكل أغنية لابد أن تكون بها نصيحة إيجابية موجهة للمتلقى وهذه معايير اختيارى فى كل أعمالى الفنية.

ما هى أقرب أغنية لقلبك فى الألبوم وتشعرين أنها ستحقق نجاحا كبيرا؟



ــ أغنية «ست البنات» بالتأكيد فهى تمثلنى بشكل كبير والمؤلف أحمد الشاعر عندما أعطانى الأغنية قال لى إنه كتبها عنى وعن حياتى بشكل كبير وهى فعلا تشبهنى بكل ما تحمل الكلمة ولهذا هى الأقرب لقلبى فى الألبوم، وحققت نجاحًا كبيرًا لأنى حسيتها بشكل غير طبيعى.

وماذا عن أحدث أغنية فى الألبوم وهى «أنا الحاجة الحلوة»؟



ــ أغنية تلمس قلبى بشكل كبير وبذلت مجهودا ضخما أثناء تصويرها لتظهر بشكل يليق بالجمهور وهى أغنية شتوية كما قال الكتاب حزينة بعض الشىء، ولكن كلماتها يحث بها كل بنات الجيل الجديد المندفعين على الحب دون تفكير، وهى من كلمات السيد على وألحان أحمد يوسف وتوزيع طارق حسيب ومنذ طرحها بساعات حققت نسبة مشاهدة عالية.

سبب طرح الألبوم على طريقة السينجل؟



ــ لعدم وجود شىء اسمه ألبوم يطرح كاملا هذه الأيام، فلا يوجد منافذ بيع كبيرة للألبوم ولا يوجد شرائط كاسيت وأسطوانات تجعل المطرب ملتزما بنزول الألبوم كاملا فى وقت واحد، والسينجل أصبح أسهل وأسرع مع هذا العصر، ولهذا قمت بطرح الألبوم على طريقة السينجل وأيضا لتأخذ كل أغنية حقها فى الاستماع والانتشار وذلك يجعلنى أشعر بتواجدى كل شهر بعمل فنى جديد وهذا أفضل بالنسبة لى.

كيف كان التعامل مع زوجك المخرج «مؤمن يوسف» فى كليبات الألبوم؟



ــ زوجى المخرج مؤمن يوسف محترف للغاية ودائما قادر على فصل علاقتنا الزوجية والعمل، وأرهقنى كثيرا فى التصوير ليقدم منتجا يليق بالجمهور وأتمنى أن نتعامل سويا فى جميع أعمالى القادمة فهو أكثر شخص يتمنى لى النجاح ويبذل مجهودا غير عادى فى اللوكيشن ليخرج كل شىء على ما يرام.

من تتمنين عمل دويتو غنائى معه من المطربين العرب؟



ــ الكثير من المطربين أتمنى عمل ديو معهم ولكن الأقرب إلى قلبى عمرو دياب فهو فنان سابق عصره بشكل غير عادى والعمل معه إضافة كبيرة وأرى إذا حدث ذلك سيحقق نجاحا غير عادى فى الوطن العربى، وراغب علامة أيضا فهو رمز من رموز الفن ودائما يحرص على اختيار أغانٍ تناسب الجمهور بجميع أعماره وإذا قدمت معه عملا غنائيا سيكون تريند وأتعلم منه كثيرا.

حدثينا عن سبب ابتعادك عن التمثيل الفترة الماضية؟



ــ ابتعدت عن التمثيل لشعورى بأنه يتم محاربتى بشكل غير عادى، وذلك بعد نجاح أعمالى بشكل سواء فى فيلم «ويجا» أو «المشمهندس حسن» أو «أدهم الشرقاوى» وغيرهم الكثير وأنا أحاول كثيرا أن أتصدى لكل من يحاربنى وأقوم أنا بإنتاج كثير من أعمالى، ويتم عرض أعمال كثيرة علىَّ، ولكنها لا تتناسب معى سواء فى الفكرة أو الإنتاج أو أى شىء، وهذا هو سبب عدم شغلى فى السينما والدراما الفترة الماضية.

الجمهور صنفك فنانة إغراء فهل ذلك يثير غضبك؟



ــ لا يزعجنى هذا الأمر على الإطلاق فدائما الجمهور ينتقد كل شخص ناجح وأنا أحترم النقد ولكن إذا كان بناء، وملابسى لا تخص المتلقى فى شىء وكليباتى ليست جريئة من وجهة نظرى، وكل شخص حر فى رأيه وأنا لست فنانة إغراء بل أنا قادرة على تقديم كوميدى ودراما ورومانسى وأيضا أدوار الإغراء.

هل ترفضين مصطلح السينما النظيفة؟



ــ لا يوجد شىء فى الفن يسمى السينما النظيفة لابد أن يكون بلا قيود وتحكمات ولكن الجمهور أصبح عندما يرى قبله فى عمل درامى يتوقف أمامها كنوع من الإثارة، وهذا يرجع للتربية والثقافة، زمان أيام السبعينيات والستينيات كنا نرى قبلات وملابس جريئة فى السينما وكانت لا تثير غرائز أحد وهذا لأن الجمهور كان لديه وعى، وأنا إذا عرض علىَّ عمل متكامل الأركان الفنية وبه قبلات سأقدمه على الفور وبدون تفكير.

أخيرا.. ما حقيقة أنك بدأت كتابة مسلسل؟



ــ أقوم بالفعل بكتابة عمل درامى من تأليفى مكون من 8 حلقات وسيتم عرضه على إحدى المنصات الشهيرة وسأكون أنا بطلة العمل وحتى الآن لم أستقر على اسمه ولكن ستكون قصة جديدة مشوقة للجمهور وأتمنى أن أوفق فى كتابته.