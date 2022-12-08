فوز كاسح لحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي بالهند في الانتخابات التشريعية بجوجارات

حقق حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، انتصارا كاسحا في انتخابات المجلس التشريعي بولايته جوجارات.

ودشن مودي حملة انتخابية واسعة بالولاية، وتم اعتبار الفوز المدوي، دفعة قوية له ولحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2024 في أكبر ديمقراطية بالعالم.

وتم اليوم فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت على جولتين، في الأول والخامس من شهر ديسمبر الجاري، وأظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن حزب بهاراتيا جاناتا حصل على 5ر52% من الأصوات وأكثر من 150 مقعدا من أصل 182 في المجلس التشريعي بالولاية.

ووفقا لأحدث بيانات من لجنة الانتخابات، فاز منافسه الأقرب، حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض الرئيسي، بـ17 مقعدا فقط بنسبة بلغت 3ر27% من الأصوات.

ويُنظر إلى انتخابات المجلس التشريعي الإقليمي على أنها اختبار لمزاج الناخبين في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 4ر1 مليار نسمة.

وتظهر الاتجاهات أن مودي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، لكن حزب بهاراتيا جاناتا قد يتعرض لرياح غير مواتية مناهضة له في بعض المناطق في عام 2024.

وفي كلمة لموظفي الحزب بمقر بهاراتيا جاناتا في دلهي، عبر مودي عن شكره للمواطنين في جوجارات لمنحهم الحزب الفوز السابع له على التوالي هناك، وقال "لقد حطمتم كل الأرقام القياسية.. إنكم تكتبون التاريخ".

وقال مودي إن الفوز انعكاس للدعم الشعبي المتنامي لحزب بهاراتيا جاناتا وسياسته الموجهة نحو التنمية والغضب تجاه الفساد والسياسات العائلية التي انتهجتها بعض الأحزاب.

وقال مودي إن "شباب الهند اختبروا وأعطوا حكمهم على عملنا، إنهم يريدون سياسات ذات توجه تنموي، وليس سياسات لطبقة أو عائلة وفساد".

وعلى الرغم من أن جوجارات واحدة من أكبر الولايات الهندية من الناحية الاقتصادية، إلا أنها تتخلف في مؤشرات التنمية البشرية مثل معدلات وفيات حديثي الولادة والأمهات.

وشغل مودي منصب رئيس حكومة ولاية جوجارات قبل أن يصبح رئيسا لوزراء الهند، ووقعت بعض أسوأ أعمال الشغب الدينية في الهند خلال فترة ولايته في عام 2002، ولقي فيها أكثر من ألف شخص حتفهم، معظمهم من المسلمين.

ويصوت الناخبون في جوجارات، التي غالبيتها من الهندوس مثل معظم الهند، لحزب بهاراتيا جاناتا في جميع الانتخابات منذ عام 2002.

وفي حين كان أداء حزب المؤتمر الوطني ضعيفا بالولاية، ألحق هزيمة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية هيماشال براديش، الشمالية، حيث أجريت الانتخابات فيها أيضا.