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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات مالية بينهما.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.