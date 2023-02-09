مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعمه للحكومة العراقية

أكد مجلس الوزراء السعودي، تميز العلاقات الثنائية مع العراق، مجددا دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الخميس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض المجلس مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم، كما ناقش مجلس الوزراء، مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً تضامن المملكة مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.