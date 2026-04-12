الأحد 12 أبريل 2026 1:40 م القاهرة
نائب الرئيس الإيراني: مطالبنا الرئيسية تشمل تعويضات الحرب والسيطرة على مضيق هرمز

إسلام آباد - (أ ب)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 1:09 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 1:09 م

ذكر رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن طهران سعت لاعتراف الولايات المتحدة بشأن سيطرتها على المرور في مضيق هرمز في محادثات إسلام آباد المنهارة.

وقال عارف، إن "السيطرة على مضيق هرمز والسعي للحصول على تعويض عن الخسائر الناجمة عن الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية في إيران "هي حقوق الشعب(الإيراني)".

وكتب عارف على وسائل التواصل الاجتماعي "إنه التزامنا الراسخ لإيران قوية".

وكانت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت اليوم الأحد، بدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يثير حالة من الشك بشأن وقف إطلاق نار هش لمدة أسبوعين.

ولم يوضح أي من الجانبين ما سيحدث بعد انقضاء وقف إطلاق النار الذي يستمر 14 يوما في 22 أبريل. وحث وسطاء باكستانيون جميع الأطراف على الالتزام به.

