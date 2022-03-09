بيطري المنوفية: انتهاء الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي

أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام بنطاق المحافظة والتى إنطلقت في 22 يناير الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ 204 آلاف و634 من إجمالي مستهدف 204 آلاف و156 رأس من الماشية والأغنام بنسبة 100.2 %.

وأشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن تلك الحملة تأتي ضمن في جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة، موضحا أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.

وأوضح أن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.