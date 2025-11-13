المفوضية العراقية تتسلم 101 شكوى بشأن الانتخابات التشريعية

أعلنت الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، اليوم الخميس، تقديم 101 شكوى إلى الآن بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الثلاثاء.

وقالت الغلاي، في تصريح صحفي اليوم، إن هذه الشكاوي موزعة بواقع 44 شكاوى في الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والأمنية والنازحين و57 شكوى في الاقتراع العام.

وذكرت أن جميع هذه الشكاوى " هي قيد التصنيف من قبل مفوضية الانتخابات".

ويتعين على مفوضية الانتخابات تصنيف هذه الشكاوى وتحديد مدى خطورتها بعد أن يتم تصنيفها إلى شكاوى وطعون خضراء أو صفراء وهذا النوع مَن الشكاوى لايؤثر على نتائج الانتخابات كونها تتعلق بسير العملية الانتخابية سواء في محيط المراكز الانتحابية أو داخل المراكز دون المساس بعملية الاقتراع.

ويترتب على الشكاوي والطعون الحمراء إن صحت قيام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع ضمن الرقعة الجغرافية في منطقة الشكوى وفي حال صحتها قد تؤثر على نتائج.

ومن المنتظر أن تصنف هذه الشكاوى حسب خطورتها ومن ثم تعلن الجهات القضائية موقفها منها في غضون 10 أيام.