فرق من القسام والصليب الأحمر تدخل إلى حي الزيتون شرق غزة للبحث عن جثث إسرائيليين

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن فرقًا من كتائب القسام والصليب الأحمر، تدخل اليوم الخميس، إلى حي الزيتون شرق مدينة غزة للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

وسبق أن اتهمت إسرائيل حماس بالتباطؤ في إعادة رفات الرهائن المتوفين، في حين عزت الحركة بطء العملية الى أن جثثا كثيرة دفنت تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

وكررت الحركة دعوة الوسطاء والصليب الأحمر إلى تزويدها بالمعدات اللازمة والطواقم الضرورية لانتشال الجثث.

ومع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، سلّمت الحركة جميع الرهائن الأحياء وعددهم 20 إلى إسرائيل.

ومن أصل جثث 28 رهينة وافقت حماس على تسليمها لإسرائيل بموجب الاتفاق، أعادت الحركة حتى الآن 22 جثة (19 لإسرائيليين وجثة لتايلاندي وأخرى لنيبالي وثالثة لتنزاني).