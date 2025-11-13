جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا جنوبي الضفة

• الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل وبلدة دورا ورافقتها مداهمات وتفتيش منازل، وفق شهود عيان للأناضول

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، نحو 40 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يفرج عن غالبيتهم بعد التحقيق الميداني.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت مدينة الخليل وبلدة دورا جنوب المدينة، وداهمت عشرات المنازل واعتقلت عشرات الشبان بعد تفتيشها.

وأشار الشهود إلى أن الاعتقالات طالت نحو 40 فلسطينيا من المنطقتين، قبل أن يفرج الجيش عن معظمهم في وقت لاحق بعد استجوابهم ميدانيا، فيما لا يزال عدد من الشبان قيد الاعتقال.

ومنذ سنتين تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا إسرائيليا شاملا من الجيش والمستوطنين تزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد ما لا يقل عن 1070 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 آخرين، وتهجير نحو 50 ألفا، واعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر حكومية فلسطينية.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية التي ارتكبتها تل أبيب في قطاع غزة بدءا من 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال.

ويسود منذ 10 أكتوبر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.​​​​​​​​​​​​​​