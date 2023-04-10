جريشة: إلغاء هدف البنك الأهلي أمام الزمالك قرار صحيح 

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن وائل فرحان حكم لقاء الزمالك والبنك الأهلي قدم مستوى جيد خلال المباراة، وكذلك حكام الفار الذين كان قرارهم صحيح بعدم احتساب هدف باسم مرسي.

وقال جريشة في تصريحات عبر قناة ETC: "طاقم الفيديو تدخل بشكل مؤثر، واستدعاء الحكم قرار صحيح لأنه (تسلل مكاني) لأنه لاعب البنك تدخل مع مدافع الزمالك، ولذلك كان يجب أن يشاهد وائل فرحان الحالة ويقوم بتقييمها بنفسه".

وأضاف: "الحكم كان يسير بشكل جيد في اللقاء، ونجح في الخروج بالمباراة بشكل جيد".

وحول إسناد نهائي كأس مصر للحكم أمين عمر، قال: "فيتور بيريرا يريد أن يدير الحكام المصريين في المباريات المهمة، ويجب الاشادة به في حالة استمراريته وظهور حكام مصر في مواجهات الأهلي والزمالك مستقبلا".

وأكمل: "رئيس لجنة الحكام يريد إعادة الثقة لمنظومة التحكيم المصري، ولدينا حكام مميزين ومحمد معروف تم اختياره للمشاركة في كاس العالم للناشئين، ونريد ان يستعيد الكاف الثقة في الحكام المصريين، وأن اؤيد إدارة الحكام المصريين للمباراة النهائية لكأس مصر".

وأتم: "كان الأفضل لإدارة المباراة هم امين عمر ومحمد عادل واختيارهم كحكم أول ورابع منطقي للغاية، وكذلك وجود الغندور وعمرو الشناوي على الفار أيضًا قرار صائب، فهم الأفضل حاليًا".