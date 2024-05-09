أوكرانيا تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من جهة شبه جزيرة القرم

أعلنت قوات الدفاع الأوكرانية اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 17 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا من جهة شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان للفريق ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية، أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت الليلة الماضية، 17 من أصل 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق منطقة أوديسا.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال