أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن نجاحها في استرداد ملكية وقف سيدي يوسف أبو الحجاج الخيري لمساحة 8815.62 مترًا مربعًا بمحافظة الأقصر، والمقام عليها فندق الأقصر التاريخي وما يحيط به من مزارات سياحية، وذلك بعد الحصول على توصية نهائية وملزمة من لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والتي تم اعتمادها رسميًا من رئاسة مجلس الوزراء.

دور قانوني لحماية أموال الوقف

وجاء ذلك في إطار الدور المنوط بهيئة الأوقاف المصرية في حماية واستثمار أموال الوقف الخيري على أسس اقتصادية تحقق أفضل عائد وتنمية مستدامة، حيث بذلت الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة جهودًا مكثفة عبر هيئة الدفاع أمام لجان النزاعات حتى صدور القرار الحاسم ضد الشركة المصرية العامة للسياحة والسينما (إيجوث).

مكانة تاريخية وسياحية للفندق

وأضافت الهيئة أن فندق الأقصر التاريخي يتمتع بمكانة فريدة، إذ يُعد من أعرق الفنادق السياحية في مصر حيث أُنشئ قبل عام 1895م، ويقع في موقع جغرافي متميز يطل مباشرة على معبد الأقصر وطريق الكباش ونهر النيل، ما يجعله قيمة تاريخية وسياحية لا تُقدر بثمن.

التزام بالحفاظ على أصول الوقف

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية أنها ماضية في استرداد حقوق وأصول الوقف وصونها، بما يضمن الحفاظ على المال الوقفي وتوظيفه لخدمة المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تعزيز إدارة واستثمار موارد الوقف الخيري لصالح الأجيال الحالية والقادمة.