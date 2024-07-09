رئيس جامعة بورسعيد يهنئ المحافظ بتوليه منصبه

استقبل اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وذلك بعد أداء محافظ بورسعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا لبورسعيد.

حضر اللقاء الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، التهنئة للواء محب حبشي بمناسبة تكليفه محافظًا لبورسعيد، متمنيًا له التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية في المحافظة الباسلة، مؤكدًا على تعاون جامعة بورسعيد المتواصل لدعم خطط التنمية في العديد من الملفات بالمحافظة.

من جهته، وجه اللواء محب حبشي الشكر للدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، مؤكدًا اعتزازه بهذه الزيارة، وتقديره لدور جامعة بورسعيد في دعم العديد من المشروعات التنموية في بورسعيد، والتي تعد شريكًا رئيسيًا في خطة التنمية المستدامة بالمحافظة.