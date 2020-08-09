ترامب يشدد خلال مؤتمر دعم لبنان على وجوب معرفة من يقف وراء انفجار مرفأ بيروت

أعرب ‏الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعازيه الخالصة، للشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونقلًا عن حساب الرئاسة اللبنانية على موقع «تويتر»، قال «ترامب»، خلال مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني، مساء الأحد، إن «المساعدات قد تحركت بالفعل نحو لبنان بعد الحادثة المفجعة، ووصل قسم منها والقسم الآخر بات في طريقه»

وشدد الرئيس الأمريكي على «وجوب معرفة من يقف وراء هذا الانفجار والسبب، وما إذا كان بالفعل حادثًا أم لا».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158شهيدًا و6000 جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.





الرئيس الاميركي أعرب في "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني" عن تعازيه الخالصة، والمساعدات قد تحركت بالفعل نحو لبنان بعد الحادثة المفجعة، ووصل قسم منها والقسم الآخر بات في طريقه. وشدد الرئيس ترامب على وجوب معرفة من يقف وراء هذا الانفجار والسبب، وهل كان بالفعل حادثاً ام لا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020