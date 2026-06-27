• وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدخلي عابود والنبي صالح في رام الله

أصيب طفل فلسطيني، السبت، جراء اعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما شهدت مناطق أخرى اقتحامات واعتداءات نفذها الجيش ومستوطنون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، عميد أحمد، أن طفلا (14 عاما) نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته خلال اقتحام شارع القدس قرب مخيم بلاطة.

وفي المخيم ذاته، اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية شابا عقب محاصرة منزل عائلته.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون، بحماية الجيش الإسرائيلي، بلدة قبلان جنوب نابلس، وحاولوا الاستيلاء على أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بعد تصدي الفلسطينيين لهم، وفق مصادر محلية.

وفي مدينة رام الله (وسط)، قال شهود عيان لمراسل الأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية عابود شمال غرب المدينة، وداهم عددا من المحال التجارية، واستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة.

بالتزامن مع ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخلي عابود والنبي صالح، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن استشهاد 1173 فلسطينياً وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.