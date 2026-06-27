 الكويت: الهجمات الإيرانية على البحرين تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: الهجمات الإيرانية على البحرين تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها

الكويت - (د ب أ)
نشر في: السبت 27 يونيو 2026 - 4:53 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2026 - 4:53 م

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني على البحرين بعددٍ من الطائرات المسيّرة، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقٍ واضحٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم السبت، أن استمرار هذه الهجمات، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، يمثل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وجددت موقف الكويت الثابت والداعم لأمن البحرين واستقرارها، ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.


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