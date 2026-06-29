أبو الغيط يرحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالا هاتفيا بنواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، أعرب خلاله عن ترحيبه بالتوصل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية باعتباره خطوة مهمة على صعيد استعادة الدولة قدرتها على بسط سيادتها علي كامل ترابها الوطني والوصول إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونهائي من الجنوب اللبناني، بما يفتح الطريق أمام عودة النازحين إلى ديارهم واستعادة الأسرى، ويمكن الحكومة من حشد جهود دولية لإعادة إعمار الجنوب.

وأكد أبو الغيط خلال الاتصال على دعمه المستمر لكافة الخطوات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ السيادة على كافة الأراضي اللبنانية.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام من مواصلة إسرائيل لسياساتها المستفزة ونهجها العدواني للتنصل من أية تعهدات ونسف فرص تنفيذ الاتفاق، مشددا على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي ووقوف اللبنانيين خلف الدولة والحكومة صفا واحدا في وجه المحاولات المستميتة لبث الفتنة وتهديد السلم الأهلي في البلاد، مؤكدًا على دعم الجامعة العربية وتضامنها التام مع لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخه واستعدادها الكامل للقيام بمسئولياتها تجاه لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.