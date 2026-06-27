تصعيد جديد بين واشنطن وطهران مع تبادل ضربات في الخليج

تجددت الأعمال العدائية بين واشنطن وطهران اليوم السبت، مع تنفيذ ضربات أمريكية جديدة على أهداف إيرانية وورود تقارير عن هجمات جديدة في الخليج، مما أثار مخاوف بشأن صمود الهدنة الهشة بين الجانبين.

وأفادت البحرين بوقوع هجوم شاركت فيه عدة طائرات مسيرة إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بينما قالت هيئة الأمن البحري البريطانية إن سفينة تجارية تعرضت لإصابة "بمقذوف غير محدد". ولم تتضح على الفور ملابسات الهجوم على السفينة.

وكان الاتفاق الإطاري بين طهران وواشنطن، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، قد خفف من حدة التوترات في الحرب التي تشهدها المنطقة منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وينص الاتفاق على إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لتجارة النفط العالمية.

لكن، ولأول مرة منذ توقيع الاتفاق، استهدفت القوات الأمريكية مواقع داخل إيران خلال الليل. وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الضربات استهدفت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى منشآت رادار ساحلية.

وقالت "سنتكوم" إن هذه الضربات جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف سفينة شحن تجارية في مضيق هرمز يوم الخميس.

وتواصل التصعيد المتبادل اليوم السبت. وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني إن قواتها البحرية هاجمت أهدافا أمريكية في المنطقة ردا على الضربات الليلية. ولم يتسن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل، ولم تؤكده واشنطن.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية العملية الأمريكية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ" للاتفاق الإطاري. من جانبه، كان الرئيس دونالد ترامب قد حمل طهران مسؤولية الهجوم على سفينة الشحن، واصفا إياه بأنه "خرق أحمق" للاتفاق بين الجانبين.