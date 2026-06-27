مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من ألف مدني قُتلوا في السودان منذ بداية العام وسط تصاعد حرب المسيّرات

قالت لي فونج ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، إن الوضع الإنساني والحقوقي في السودان يواصل التدهور مع دخول الصراع عامه الرابع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حدة القتال اتسعت في إقليمي كردفان ودارفور ومناطق أخرى، بينما أسهم الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة في رفع أعداد الضحايا المدنيين واستهداف البنية التحتية.

وأوضحت أن المفوضية وثقت منذ بداية العام الجاري مقتل أكثر من ألف مدني، بزيادة تتجاوز 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن تدفق الأسلحة، وخاصة الطائرات المسيّرة، أدى إلى تصاعد الانتهاكات واتساع نطاق الخسائر بين المدنيين.

وأكدت أن الهجمات لم تعد تقتصر على ساحات القتال، بل امتدت إلى المرافق المدنية، بما في ذلك الأسواق والمنشآت الخدمية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وأدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في عدد كبير من المناطق المتأثرة بالنزاع.

وأشارت إلى أن استمرار التصعيد العسكري دون اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين ينذر بمزيد من الضحايا، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للضغط على أطراف النزاع من أجل وقف الأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.