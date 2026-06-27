3 شهداء و25 مصابا جراء غارات إسرائيلية وتوغل وسط غزة

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استشهد 3 فلسطينيين، بينهم فتاة وشقيقها، وأصيب 25 آخرون، السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت خيام نازحين وتجمعات مدنيين بقطاع غزة، بالتزامن مع توغل آليات للجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وجاء ذلك وفق مصادر طبية ومحلية وشهود عيان للأناضول، في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025.

وفي منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، استشهدت الفتاة إسلام حسن موسى (15 عاما) وشقيقها عبد الله (31 عاما)، وأصيب 6 فلسطينيين جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمتين تؤويان نازحين قرب شارع روني.

ولاحقا، استشهد زاهر أبو سالم (45 عاما) متأثرا بإصابته في الغارة ذاتها، التي دمرت الخيمتين وألحقت أضرارا بعدد من الخيام المجاورة.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف عنيفتين داخل مناطق سيطرته جنوب شرق مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، توفي الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 أعوام) متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس قبل أيام.

وفي وسط القطاع، توغلت دبابتان إسرائيليتان وجرافة عسكرية نحو 200 متر غربا جنوب شرق مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح، وسط إطلاق نار كثيف.

وأزالت الآليات مكعبات إسمنتية صفراء ترمز إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، في توسيع جديد لمناطق السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع.

ويتمركز الجيش الإسرائيلي على امتداد "الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما يضم أكثر من 70 بالمئة من مساحة القطاع.

والأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يسيطر على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي مدينة غزة شمالي القطاع، أصيب 18 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مارة قرب مفترق ضبيط في شارع الجلاء، بينهم اثنان بحالة خطرة.

واستهدفت الغارة مجموعة مارة قرب خيمة تؤوي نازحين، بالتزامن مع مرور مركبة عمومية في الطريق.

كما أطلقت آليات إسرائيلية متمركزة شرقي مدينة غزة النار بكثافة باتجاه منازل الفلسطينيين في حي التفاح، وألقت مسيرة من طراز "كواد كابتر" قنبلة في المنطقة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي جباليا شمالي القطاع، أصيبت طفلة (9 أعوام) جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على تجمع فلسطينيين في منطقة الفالوجا غربي المخيم.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى السبت، عن استشهاد 1038 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و329 آخرين.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.