هيئة البث العبرية: قائد سنتكوم يتابع بدء الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين جنوبي لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء السبت، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الجنرال براد كوبر، سيتوجه إلى شمال إسرائيل لمتابعة بدء الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وفق اتفاق الإطار المبرم بين الجانبين.

وقالت الهيئة إن كوبر، الموجود حاليًا في إسرائيل، سيطلع ميدانيًا على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لتنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يعتزم بدء الانسحاب اعتبارًا من صباح الأحد من منطقتين تجريبيتين في منطقة النبطية بجنوبي لبنان.

وأوضحت أن الانسحاب سيتم بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني عبر قناة اتصال مباشرة أُنشئت برعاية أمريكية، لضمان انتشار الجيش اللبناني فور إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق، خشية وصول عناصر من "حزب الله" إليها.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش "يحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تشكل تهديدًا لقواته حتى بعد توقيع الاتفاق".

وأضاف المسؤول أن الجيش يواصل أيضًا تقليص قواته في جنوب لبنان، مع الإبقاء على قوات في حالة جاهزية، تمهيدًا لعمليات انسحاب إضافية وفق نتائج المرحلة التجريبية.

وكان براد كوبر قد بدأ، الجمعة، زيارة إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، دون الكشف عن مدة الزيارة.