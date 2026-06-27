وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، اتفاق الإطار الموقع بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز تاريخي"، معتبرًا أنه يرسخ بقاء إسرائيل في ما تسميه "المنطقة الأمنية" بجنوب لبنان، ويوجه رسالة إلى إيران بأنها "خارج اللعبة".

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، إن الاتفاق يمثل "إنجازًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا"، مضيفًا أن إسرائيل "ستبقى في المنطقة الأمنية ما دام حزب الله لم يُنزع سلاحه، وما دام هناك تهديد لأمنها"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وزعم أن الجيش الإسرائيلي "اغتال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وقادة قوة الرضوان، وقتل خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 200 مقاتل، ومنذ بداية الحرب أكثر من 9 آلاف"، على حد قوله.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية سيطرت على منطقة البوفور، وستواصل البقاء فيها، مشيرًا إلى استمرار العمليات لتدمير ما وصفها بـ"شبكات الأنفاق والبنى التحتية العسكرية".

وقال: "لم ننته بعد، ولا يزال أمامنا عمل، خاصة في مواجهة الطائرات المسيّرة الانتحارية، وسنكون أول دولة في العالم تتوصل إلى حل لهذه التهديدات".

وفيما يتعلق بإيران، قال نتنياهو إن الاتفاق "يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأنها خارج اللعبة"، معتبرًا أن إسرائيل "تكسر أيضًا المحور السياسي الإيراني".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك ضد أي تهديد في لبنان، قائلًا: "حرية عمل الجيش تعني إحباط كل تهديد يستهدف جنودنا. هذه تعليمات واضحة، وإذا رأيتم خطرًا فعليكم التحرك. ليس فقط من حقكم ذلك، بل من واجبكم في حال وجود خطر فوري".

وأضاف أنه عقد اجتماعًا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لإصدار تعليمات إضافية بهذا الشأن.

وأشار نتنياهو إلى أن الاتفاق، الذي أُعلن عنه بعد أربعة أيام من المفاوضات في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، يسمح للجيش اللبناني بالانتشار تدريجيًا في مناطق جنوب لبنان، لكنه شدد على أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على "المنطقة الأمنية" ومنع حزب الله من العودة إليها.

واختتم بالقول: "الأهم هو أن إسرائيل تؤكد أن أمنها يأتي قبل كل شيء".