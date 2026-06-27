أصيب 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، واعتقل الجيش الإسرائيلي 3 آخرين، السبت، خلال اقتحامات واعتداءات نفذتها قواته ومستوطنون في 5 محافظات بالضفة الغربية المحتلة، شملت إحراق أراض وقطع خطوط كهرباء ومياه وإغلاق طرق.

جاء ذلك وفق مصادر فلسطينية رسمية ومحلية، بينها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وشهود عيان للأناضول.

في مدينة نابلس، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته شمالي الضفة، نقلت طواقم الهلال الأحمر طفلا، 16 عاما، إلى المستشفى إثر إصابته في الرأس جراء رشق مستوطنين الحجارة قرب حاجز عورتا.

وأصيب طفل آخر (14 عاما) جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليه بالضرب خلال اقتحام شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وفي المخيم ذاته، اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة شابا عقب محاصرة منزل عائلته.

بينما اقتحم مستوطنون بحماية الجيش بلدة قبلان، جنوب شرقي محافظة نابلس، وحاولوا الاستيلاء على منزل.

وشرقي محافظة رام الله والبيرة (وسط الضفة)، اقتحم مستوطنون تجمع عرب الكعابنة، وداهموا منزلا وألحقوا به أضرارا، دون تسجيل إصابات.

وفي قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، أحرق مستوطنون أراضي فلسطينيين قرب المدخل الغربي للقرية، قبل أن يتمكن الأهالي من إخماد الحريق.

كما رعى مستوطنون أغنامهم في أرض زراعية بالمغير بعد تقطيع سياجها الحديدي، ما ألحق أضرارا بالمزروعات والأشجار.

وأقام الجيش الإسرائيلي حاجزا عند المدخل الغربي للمغير، ثم اقتحم القرية وأطلق قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه المنازل، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وفي قرية عابود شمال غرب رام الله، داهم الجيش محالا تجارية واستولى على تسجيلات كاميرات مراقبة، فيما واصل إغلاق مدخلي عابود وقرية النبي صالح.

وفي بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة، أصيب شاب بجروح في الوجه، وأصيب آخرون، بينهم أطفال وكبار سن، بحالات اختناق إثر اقتحام الجيش حفل زفاف وإطلاق قنبلة غاز مباشرة.

كما هاجم مستوطنون تجمع "المهتوش-العراعرة" البدوي قرب الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، ورشقوا منازله بالحجارة وقطعوا خطوط الكهرباء والمياه عنه.

وفي قرية الديرات شرق بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة، اعتقل الجيش فلسطينيا أثناء رعيه مواشيه، كما اعتقل آخر خلال مطاردة رعاة أغنام في منطقة وادي رحيلة قرب خربة الركيز بمنطقة مسافر يطا.

وهاجم مستوطنون منزلا في منطقة وادي سعير، شمال شرق مدينة الخليل، وحاولوا إدخال مواشيهم إليه وإلى محيطه، قبل أن يمنعهم مالكه.

وفي قرية تياسير شرق مدينة طوباس شمالي الضفة، اقتحم الجيش منازل وفتشها وعبث بمحتوياتها.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، فضلا عن دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

وبالتزامن مع الحرب، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1173 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 23 ألفا، وفق أحدث المعطيات الفلسطينية الرسمية.