 كاتبة إماراتية: شاركت مع المصريين في فرحة تأهل منتخبهم.. وفرحة الناس العفوية كالذهب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كاتبة إماراتية: شاركت مع المصريين في فرحة تأهل منتخبهم.. وفرحة الناس العفوية كالذهب


نشر في: السبت 27 يونيو 2026 - 8:33 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2026 - 8:33 م

احتفت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي، بمشاركتها فرحة المصريين بتأهل المنتخب الوطني من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وكتبت الكعبي عبر حسابها على منصة إكس: «لأنني في مصر .. ليس هناك أجمل من أن تعيش التاريخ في موطنه ومع ناسه».

وأضافت: «سعادتي بتأهل منتخب مصر التاريخي لدور الـ 32 في المونديال مضاعفة لأنني أعيش هذه اللحظات الاستثنائية اليوم من قلب مصر وسط هتافات الشوارع وضجّة المقاهي وفرحة الناس العفوية التي تُشبه الذهب».

وتابعت: «مبروك لشعب مصر هذا العبور المستحق».

وتأهل المنتخب الوطني من دور المجموعات في كأس العالم بالمركز الثاني بمجموعته، ليضرب موعدًا مع أستراليا بدور الـ32.

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