غارات وتوغل إسرائيلي في جنوب لبنان

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نفذ الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، استهدف قرى وبلدات في جنوب لبنان، تزامنا مع توغلات وعمليات تمشيط.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء اليوم، غارة على بلدة النبطية الفوقا، سبقها 4 غارات من مسيرات الاحتلال استهدفت حي المنزلة والساحة في البلدة.

وأوردت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل صوتية على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، ونفذت عمليات تمشيط نحو بلدة بيوت السياد في قضاء صور.

وسجل توغل لجيش الاحتلال باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا، ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، بحسب وكالة سند.

كما رصد تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض، فوق الزهراني والقرى المجاورة.

ويأتي استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، غداة توقيع لبنان و"إسرائيل" مساء الجمعة، على اتفاق إطار برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق الإطاري على انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين في جنوب لبنان، ضمن مرحلة تجريبية، يتولى خلالها الجيش اللبناني الانتشار فيهما وتحمل المسؤولية الأمنية.

ومنذ 2 مارس 2026، صعّدت "إسرائيل" عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4243 أشخاص وإصابة 12186 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.