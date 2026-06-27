أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين

أجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا اليوم السبت، بوزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، أعرب خلاله عن الإدانة بأشد العبارات للإعتداءات الإيرانية الغادرة، فجر اليوم، بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين، والتي إستهدفت منشآت حيوية والبنية التحتية للمدنيين.

وأكد أبو الغيط خلال الاتصال أن تلك الاعتداءات قد تقوض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة، وتعرقل كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبر أبو الغيط عن رفض الجامعة العربية للتهديدات التي تطلقها طهران ضد دول الخليج، معتبرا أنها تعكس استمرارا لنهج مرفوض ومدان في إدارة العلاقات مع الجيران العرب، ومشددا على أن التلويح بإستخدام العنف لن يكون من شأنه إلا تعميق الفجوة بين إيران والدول العربية.

وأشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إلى دعم أبو الغيط لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.