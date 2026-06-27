قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن عدد المتأثرين بالزلزال المدمر في فنزويلا قد يصل إلى 6.76 مليون شخص بحسب تقديرات أولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهجرة الدولية، السبت، بخصوص الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا يوم الأربعاء، بقوة 7.2 و7.5 درجات.

وأوضح البيان أن التقديرات المستندة إلى أعداد السكان الحالية (إجمالي نحو 28.6 مليون نسمة) وتحليلات الأضرار تشير أيضا إلى احتمال تأثر ما يصل إلى مليوني شخص في العاصمة كاراكاس وحدها (يقيم فيها نحو 3 ملايين نسمة)، فيما تواصل التقييمات الكشف عن التأثير الإنساني المحتمل والواسع للكارثة.

ولفت البيان أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفنزويلية والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتنسيق الاستجابة، مشيرا إلى تخزين إمدادات الطوارئ مسبقا في كاراكاس بهدف إيصالها إلى الناس الأكثر احتياجا.

وأكد البيان أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال تمثل أولوية عاجلة.

وأشار إلى أن التداعيات الإنسانية لهذه الكارثة ستمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الأيام القليلة القادمة، وستتطلب عملية التعافي استثمارات مستمرة لمساعدة العائلات على إعادة بناء حياتها، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لدعم عمليات الاستجابة والإغاثة، فالإغاثة الإنسانية في الوقت المناسب ستنقذ الأرواح، وتخفف المعاناة، وتساعد المجتمعات المتضررة على بدء الطريق الطويل نحو التعافي.

وبحسب البيان، قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن الساعات والأيام الأولى بعد أي كارثة تكون حاسمة.

وأضافت بوب أن المنظمة تعمل مع الحكومة والشركاء لتوفير المأوى الطارئ والمواد الأساسية والحماية.

وأردفت: "من الواضح أن النزوح سيزداد مع بحث الناس عن الأمان، هناك حاجة إلى استجابة سريعة خلال الأيام والأشهر الصعبة المقبلة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة ودعم الشعب الفنزويلي".

ومساء الأربعاء، أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزالان إلى انهيار مبانٍ في العاصمة كاراكاس وعدة ولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

والجمعة، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز، أن حصيلة الزلزالين في البلاد ارتفعت إلى 920 قتيلا و3 آلاف و360 مصابا.